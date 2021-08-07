РФ впервые с 1996 года осталась без золотой олимпийской медали в личном многоборье по художественной гимнастике

Россия впервые с 1996 года осталась без золотой олимпийской медали в личном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина стала серебряным призером, уступив израильтянке Лине Ашрам. Сестра Дины Арина Аверина шла перед последним видом программы на третьем месте, но в упражнении с лентой заняла четвертое место. Серебряная медаль Дины Авериной стала 64-й для сборной ОКР на Играх в Токио.