Команда ОКР потеряла золото, которое считалось гарантированным

В индивидуальном многоборье Дина Аверина стала только второй. Ее сестра Арина осталась без медали.

Этот вид олимпийской программы российские спортсменки не проигрывали с 1996 года. Даже в 2000 году провал Алины Кабаевой оставил золото в России. Его тогда завоевала Ирина Чащина, но гегемония все же прервана, хотя Дина Аверина на чемпионатах мира тоже неизменно побеждала, оставляя соперницам неолимпийские отдельные виды програмы. В Токио после трех видов из пяти вперед вырвалась израильтянка Линой Ашрам. Наши тренеры посчитали, что судьи недооценили выступление Дины Авериной с булавой и попросили пересмотреть оценку, но получили отказ. Сестра-близнец Дины Арина Аверина после ленты и вовсе откатилась за черту призеров. Во время заключительного вида Линой уронила ленту, но все равно получила высокие баллы. Дина выступила блестяще, но почти балл отыграть не смогла. В первые за 25 лет российская спортсменка осталась лишь с серебром.

Медаль Дины Авериной стала 64 для нашей команды. Вобщем зачете она занимает пятое место.