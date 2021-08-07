Апелляционный суд снизил тюремные сроки фигурантам уголовного дела о теракте в петербургском метро. Кроме того, из обвинений исключили некоторые обстоятельства.

Военный суд, в который обратилась защита подозреваемых, не пошёл на значительные изменения приговора первой инстанции, хотя и прислушался к некоторым аргументам адвокатов. В частности, нескольких фигурантов больше не обвиняют в перевозке и хранении частей взрывного устройства. Также у подсудимых, которых следствие считает организаторами теракта, исключили отягчающее обстоятельство в виде особой активности при подготовке взрыва, на которой настаивало обвинение. В результате Акраму Азимову 28-летний срок колонии суд снизил на два месяца, Содик Ортиков выйдет на свободу на один месяц раньше прежнего 22-летнего срока, а единственная среди обвиняемых женщина — Шохиста Каримова — также получила месячную скидку от первоначальных 20 лет. Напомню, взрыв в петербургском метро прогремел в апреле 2017 года. По версии следствия его совершил смертник. На суде по делу о теракте обвиняемые утверждали, что оговорили себя под пытками в секретной тюрьме ФСБ и предполагали, что настоящие виновники преступления остались на свободе.

В результате взрыва в петербургском метро пострадали более ста человек, ещё 16, в том числе и предполагаемый исполнитель теракта, погибли.