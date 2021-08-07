Фигуранта одного из самых громких дел последних лет, основателя одного из старейших инвестфондов в России Baring Vostok Майкла Калви приговорили к условному сроку.

Спустя 2,5 года после возбуждения уголовного дела Мещанский районный суд Москвы признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». На оглашение приговора ушло два дня. Инвестора осудили на 5,5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Отмечу, что прокуратура запрашивала для Калви 6 лет условно. Суд предписал ему регулярно отмечаться во ФСИН. Он должен встать на учет по месту жительства, переезжать без уведомления органов ему запрещено. Арест с имущества инвестора сняли, сообщает агентство «Интерфакс». Напомним, что по итогам этого дела Калви не только получил условный срок, но лишился своей доли в «Восточном», а также 2,5 миллиардов рублей, выплаченных банку в рамках мирового соглашения, заключенного прошлой осенью. Остальных шестерых фигурантов дела, партнеров Калви, также приговорили к условным срокам от трех с половиной до пяти лет.

В ближайшее время Калви со своими адвокатами планирует изучить решение суда и принять решение об обжаловании. Сам он в ходе разбирательства не раз указывал на то, что реальной причиной возбуждения этого дела является корпоративный конфликт в «Восточном».

Сам Калви назвал решение суда несправедливым.

Калви подчеркнул, что планирует вместе с командой адвокатов ознакомиться с полным текстом приговора и принять решение о дальнейших действиях.

Президент торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов считает, что решение суда никак не повлияет на инвестиционный фон.