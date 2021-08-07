BBC: РФ вышла на первое место в мире в статистике по количеству смертей от коронавируса в расчёте на 1 млн человек.

Россия вышла на первое место в мире в статистике по количеству смертей от коронавируса в расчёте на 1 миллион человек. Эти подсчеты представил сайт «Русской службы Би-би-си» на основании данных российского оперативного штаба.

Сейчас в России стало умирать больше человек исходя из показателей на душу населения, ранее по этим цифрам выше находились Индия и Бразилия. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, специалисты которого используют сведения российского оперативного штаба. Смертность в нашей стране в июне по сравнению с маем увеличилась в 1,5 раза. Как рассказали в Росстате, всего с диагнозом ковид в июне скончались более 27 тысяч человек. Более того, избыточная смертность за время пандемии в России за последние 1,5 года превысила 630 тысяч человек. Это следует из расчетов интернет-издания «Медиазона», которые сделаны на основе информации Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой. По всей стране количество смертей увеличилось на 16% по сравнению с тем, что было год назад.

Как отмечают в правительстве, смертность в России уменьшается в тех регионах, где зарегистрировано много привитых граждан.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов объяснил «Эху», что основную причину назвать сложно, но низкие темпы вакцинации и более опасные штаммы вируса играют свою роль.

Тумусов выразил надежду на то, что система здравоохранения в России будет наращивать усилия для спасения здоровья и жизней граждан.

«Тут несколько факторов, во-первых, действительно вакцинация у нас очень плохими темпами идет и это очень печально. Второе, конечно, то, что у нас есть протокол лечения и на самом деле эффективность лечения она была очень высокой, когда были другие штаммы коронавируса, но сейчас, когда появились новые штаммы, типа дельта и прочее, они оказались очень коварными и слабо подвергающимися лечению и с очень высокими летальными исходами» – рассказал Тумусов. Среди других причин, он назвал оптимизацию здравоохранения. «Наша медицина за последние годы, в результате так называемой оптимизации, потеряла очень много специалистов и вообще своей эффективности очень много потеряла. Это тоже, конечно, сильно сказывается на здоровье людей, на эффективности медицины и все это в совокупности дает такой печальный результат» – считает Тумусов.

Зампред надеется на улучшение ситуации. «Но я надеюсь, что мы будем наращивать наши усилия для того, чтобы спасти здоровье наших людей, в первую очередь организация вакцинирования, улучшение ситуации на первичном звене здравоохранения и многие другие методы» – заключил Тумусов.

Несмотря на устрашающие цифры смертности, после первой волны коронавируса в России фактически не было жестких локдаунов. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный объясняет это тем, что на экспертном уровне однозначной уверенности в их целесообразности нет.