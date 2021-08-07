В аэропорту Рима задержана Мария Личчарди, которую считают главой неаполитанского мафиозного клана «Каморра», пишет газета La Repubblica. Личчарди задержали при попытке вылететь в Испанию. Ее подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Одну судимость она уже имеет.

«Каморра» считается наиболее жестокой из всех итальянских мафиозных группировок. При этом женщины регулярно становятся главарями таких кланов после ареста и гибели своих мужей.