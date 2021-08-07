Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских Играх в Токио. Ее сестра Арина стала четвертой. Золотую медаль получила израильская гимнастка Линой Ашрам. Россия впервые с 1996 года осталась без золотой олимпийской медали в личном многоборье по художественной гимнастике.