Не менее трех человек ранили в Лондоне в результате нападения человека с ножом, сообщает твиттер-аккаунт городской полиции. Пострадавшие, среди которых двое полицейских, доставлены в больницу, но их жизни ничего не угрожает. Нападавший задержан на месте преступления, о его мотивах пока ничего неизвестно.