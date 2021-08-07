Оперштаб: 22 с небольшим тысячи новых случаев заражения ковидом выявлено в России за сутки

22 с небольшим тысячи новых случаев заражения ковидом выявлено в России за сутки по данным оперативного штаба. Выздоровели чуть меньше 20 тысяч человек, умерли без малого 800. На Москву приходится почти 2500 заболевших и 67 летальных случаев.