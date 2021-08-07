Центральный матч тура Российской футбольной Премьер лиги пройдёт со зрителям. На игру «Зенита» и «Краснодара» допустят тысячу болельщиков.

Петербургский «Зенит» случайно выберет тысячу фанатов, которые смогут сегодня посетить «Газпром арену». Какой именно алгоритм для этого используют — не уточняется. Как отметили в клубе, согласовать присутствие болельщиков пришлось с местным Роспотребнадзором. Информации о том, нужен ли на входе ПЦР тест или сертификат о вакцинации — нет. Однако наверняка болельщикам придётся соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Напомню, что из-за коронавирусных ограничений в Петербурге запрещено присутствие болельщиков на спортивных соревнованиях. В соответствии с указом губернатора, все участники должны быть привиты или со свежим результатом ПЦР-теста. Из-за этого распоряжения в городе прекратились все любительские и детско-юношеские соревнования.

Накануне появилась информация, что на матч столичного «Локомотива» и петербургского «Зенита» допустят три тысячи зрителей. Все они — обладатели сезонных абонементов. Игра состоится 15-го августа.