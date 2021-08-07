Ученые зафиксировали в России случай, когда инфицированный заразил коронавирусом более полутора тысяч человек.

О супераспространителе, а именно так этот феномен называют ученые, рассказал директор екатеринбургского филиала центра Вектор Александр Семенов, которого цитирует ТАСС. Речь в данном случае идет не об особенностях организма самого человека, а скорее о стиле его поведения. Если он пренебрегает элементарными мерами безопасности, активно общается со множеством людей в транспорте и на работе, неважно себя чувствуя и не носит при этом средства защиты – он вполне может заразить именно такое количество окружающих. Обычно инфицированный может передать вирус двум-трем людям, а штамм Дельта пяти-шести, суперраспространитель же очень серьезно влияет на течении пандемии в стране увеличивая количество зараженных в геометрической прогрессии

Общее число заболевших в России превысило 6 миллионов 400 тысяч человек.