Журналисты в соцсетях запустили флешмоб, посвященный переживающий кризис профессии. Он стал ответом на признание иноагентами и нежелательными организациями многих независимых СМИ.

Под хештегом #запрещенная_профессия журналисты рассказывают в соцсетях, как пришли в эту сферу и что с ней стало сейчас. Флешмоб запустило издание «Холод». Многие его участники отмечают, что зачистка медиа пространства, которая продолжается в России уже многие годы, достигла своей кульминации – на неподконтрольные властям СМИ навешивают ярлыки, работать с которыми становится невозможно, их сайты блокируют, на сотрудников заводят дела, у них дома проходят обыски. Талантливых увлеченных журналистов буквально выдавливают из профессии, заставляя их бояться за свою безопасность. Среди участников флешмоба, журналисты, попавшие в разные волны репрессий в отношении СМИ – например, бывшие сотрудники «Ведомостей» и «Коммерсанта», «Ленты.ру», журналисты, которых признали СМИ-иноагентами». Многие из них пишут свои посты из эмиграции. Этот флешмоб «Холод» запустил после того, как российские власти внесли в реестр иностранных агентов многих журналистов, издания The Insider, Медуза, VTimes, заблокировали сайт центра Досье, признали нежелательными «Проект», Открытые медиа и МБХ медиа.

В Кремле утверждают, что никакого давления на независимые СМИ нет.