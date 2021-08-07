В Сибири серьезно осложнилась ситуация с лесными пожарами, огонь охватывает новые территории.

В центральной Якутии лесной пожар приблизился к поселку Сангар, справиться с огнем пока не удается, хотя в тушении задействованы 40 человек и вертолет. Сотрудники МЧС в срочном порядке эвакуируют жителей. Рядом огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села в Горном районе, там загорелись хозяйственные постройки местных жителей. Дым от лесных пожаров окутал Красноярск. В воздухе выявлено серьезное превышение нормативов по загрязняющим веществам. На некоторое время приходилось закрывать аэропорт и отменять рейсы, так как значительно ухудшилась видимость. Сейчас авиаузел работает в штатном режиме. Дым распространился и во множестве населенных пунктов в Иркутской области. Запах гари присутствуют почти везде. Очевидцы сообщают о задымлении в районе озера Байкал.

За сутки в России удалось потушить 71 лесной пожар.