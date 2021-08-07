В сторону Токио, где завтра пройдет церемония закрытия Олимпийских игр, движется тайфун Миринэ, об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии. По его данным, тайфун не заденет сам город, а пройдет немного восточнее. Организаторы Олимпиады также заверили журналистов, что на график соревнований в заключительный день тайфун не повлияет.

Завтра перед церемонией закрытия Олимпиады на ней будут разыграны 13 комплектов медалей.