Певица Максим пришла в себя после медикаментозной комы, об этом сообщается на официальной странице артистки в соцсети «ВКонтакте». Пресс-служба певицы уточняет, что она активно общается со всем медицинским персоналом, много смеется и шутит, находится в ясном сознании, все помнит, и все системы организма функционируют нормально.

Максим попала в больницу в июне, вскоре из-за пневмонии с обширным поражением легких ее ввели в медикаментозную кому.