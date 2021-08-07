Президент Владимир Путин объявил о повышении с 2022 года налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Решение обосновывают тем, что за последнее время цены на металлургическую продукцию на внешних рынках резко выросли, и российские металлурги все активнее вывозят свою продукцию за рубеж, из-за чего растут цены на внутреннем рынке. Насколько именно вырастет налоговая нагрузка Путин не уточнил, но уже сейчас нет единой ставки для всех металлов. Налог рассчитывается по особой системе в зависимости от конкретного вида продукции.