МВД объявило награду за помощь в розыске одного из заключенных, сбежавших накануне из подмосковного изолятора. Речь идет об Александре Мавриди, одном из пяти беглецов из изолятора в Истре. Пропажу беглецов обнаружили лишь спустя несколько часов во время утреннего обхода. По некоторым данным, к этому времени сбежавшие уже покинули Истру, уехав на обычной электричке. Четверо сбежавших обвиняются в краже, а сам Мавриди, помимо этого еще и в убийстве. За информацию о его местонахождении МВД заплатит миллион рублей.

Информационные агентства со ссылкой на свои источники передают, что следствие отрабатывает версию о том, что сбежать арестантам помогли сами сотрудники изолятора.