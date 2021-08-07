В Красноярске выявлено превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. До города дошел дым из-за лесных пожаров. Возгорания зафиксированы почти в 400 населенных пунктах региона, от самого Красноярска на юге до Норильска на севере. Видимость на дорогах в некоторых местах не превышает несколько сотен метров.