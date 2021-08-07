Число заражений ковидом в мире перевалило за 200 миллионов, это подсчеты американского университета им. Джона Хопкинса. К настоящему моменту, оно составляет почти 201 миллион 750 тысяч заболевших. Наибольшее число случаев выявлено, по-прежнему, в США, Индии и Бразилии. Количество умерших от коронавируса приближается к 4,5 миллионам человек.