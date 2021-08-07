В Берлине стартовал трехдневный научный эксперимент по открытию ночных клубов в условиях пандемии.

Две тысячи счастливых обладателей билетов смогут за выходные впервые за полгода снова насладиться ночной клубной жизнью в столице ФРГ. Танцевать будет можно без маски и дистанции. Однако в клубы допускаются лишь посетители, предъявившие негативный результат теста ПЦР. Тестирование будет проводиться и после посещения ночных заведений специально выбранной для проекта лабораторией. Предъявить результаты теста должны также привитые и переболевшие.

В эксперименте участвуют шесть берлинских клубов, выбранные из 20 заведений. Определяющими критериями стали наличие вентиляции и разнообразная направленность клубов – от музыки 80-х до техно и афро-саунда.

Эксперимент проводится под руководством профессоров института невропаталогии универстетской больницы «Шарите» и Берлинского института исследований здоровья населения. Все участники должны заполнить анкету, которая была выслана в мае. Билеты были только именными.

Правительство земли Берлин планирует с помощью эксперимента определить, сколько и какие танцевальные мероприятия в клубах допустимы в будущем. Однако высокий спрос на билеты уже показал, насколько жители германского мегаполиса за 18 месяцев пандемии соскучились по ночной клубной жизни.

По результатам эксперимента будет приниматься решение о возможности и условиях долговременного открытия клубов.