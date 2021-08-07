В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России.

Типичный преступник — мужчина, гражданин России. Вероятнее всего, он не имеет постоянного источника дохода и более чем в половине случаев – ранее уже преступал закон. Под воздействием алкоголя в стране совершается каждое третье преступление. Как следует из отчета МВД, за последние полгода силовики поймали 450 тысяч человек. Женщин среди них не так много. На них приходится каждое шестое противоправное деяние. На иностранцев еще меньше – всего около 4% преступлений, совершенных в стране. В подавляющем большинстве случаев речь идет о выходцах из стран СНГ. Всего за полгода выявили 16 тысяч приезжих, нарушивших закон. Среди несовершеннолетних и студентов выявляют все меньше преступников – с начала года задержано в сумме около 30 тысяч подростков и учащихся в учебных заведениях.

По данным социального проекта «Если быть точным», реальное количество совершаемых в России преступлений может оказаться в 6 раз больше, чем показывает официальная статистика