63 медаль принесли команде Олимпийского комитета России Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Они стали серебряными призерами в пляжном волейболе.

Красильников и Стояновский – первые российские олимпийские призеры в этом виде спорта. Они же были и первыми чемпионами мира. В финале наш дуэт уступил лидерам мирового рейтинга норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму из Норвегии в двух сетах, что не отменяет их грандиозного успеха. Самое обидное – четвертое место досталось ватерполисткам ОКР. После трех таймов наша команда была впереди в матче с Венгрией, но затем пропустила несколько мячей. Отчаянный штурм на последних секундах результата не дал 9:11. Ровно в такой же ситуации оказались наши гребцы. В финале российской четверка на байдарке не хватило всего одной десятой секунды, чтобы завоевать бронзу. Российские художницы после квалификации уступают команде Болгарии. Впрочем, и 4 года назад после первого дня наша команда была не первой, но в итоге победила.

Команда олимпийского комитета России уже гарантировала себе две медали. Сегодня наши волейболисты сыграют в финале с Францией, а борец-вольник Абдулрашид Садулаев в поединке за золото в категории до 97 килограммов встретится с американцем Карлом Снайдером.