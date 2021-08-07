В Дании священник убил жену и растворил труп в кислоте

Как установило следствие, 44-летний Томас Готтард поссорился с женой из-за любовницы, и в состоянии аффекта ударил супругу камнем. Этот удар оказался смертельным, после чего священник купил соляную кислоту, чтобы избавиться от тела. Следы химикатов нашли у него дома. Также в качестве доказательств полиция изъяла несколько записей с камер видеонаблюдения. Священника арестовали через 3 недели после убийства.