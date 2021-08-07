Власти Литвы выплатят по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся вернуться на родину, об этом рассказала в эфире национального радио директор департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, выплаты будут выдаваться наличными в аэропорту перед посадкой в самолет. Причем воспользоваться ими каждый мигрант сможет лишь однажды.
Нелегальная миграция из Азии и Африки в Евросоюз через белорусско-литовскую границу резко выросла в последние месяцы, когда в отместку за введенные против его режима санкции, Александр Лукашенко перестал задерживать таких мигрантов не своей территории. Если за весь 2020 год на белорусско-литовской границе задержали менее 100 человек, то с начала текущего года – более 4 тысяч. Как отмечает агентство ТАСС, литовские выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. Так, некоторые жители Ирака заплатили за это более 10 тысяч евро.
Власти Литвы выплатят по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся вернуться на родину
Власти Литвы выплатят по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся вернуться на родину, об этом рассказала в эфире национального радио директор департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, выплаты будут выдаваться наличными в аэропорту перед посадкой в самолет. Причем воспользоваться ими каждый мигрант сможет лишь однажды.