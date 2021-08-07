Власти Литвы выплатят по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся вернуться на родину, об этом рассказала в эфире национального радио директор департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, выплаты будут выдаваться наличными в аэропорту перед посадкой в самолет. Причем воспользоваться ими каждый мигрант сможет лишь однажды.

Нелегальная миграция из Азии и Африки в Евросоюз через белорусско-литовскую границу резко выросла в последние месяцы, когда в отместку за введенные против его режима санкции, Александр Лукашенко перестал задерживать таких мигрантов не своей территории. Если за весь 2020 год на белорусско-литовской границе задержали менее 100 человек, то с начала текущего года – более 4 тысяч. Как отмечает агентство ТАСС, литовские выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. Так, некоторые жители Ирака заплатили за это более 10 тысяч евро.