В Пензе заместитель начальника таможенной службы признался, что владеет телеграм-каналом с критикой местных властей. Анатолий Давыдов рассказал об этом в своем видеообращении, на которое обратило внимание издание 7х7. В ролике чиновник говорит, что владеет телеграм-каналом «Пензенская гармонь», при этом информацию с критикой местных властей, которая там опубликована, Давыдов называет недостоверной и порочащей честь и достоинство жителей Пензы. Также в видеообращении Давыдов приносит извинения губернатору региона Олегу Мельниченко.
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