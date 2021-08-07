МВД составило портрет среднестатистического преступника. Для этого использовались данные статистики по преступлениям в стране за последние полгода. Из них следует, что чаще всего преступления в России совершали мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям. Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, хотя в целом количество таких преступлений сокращается.