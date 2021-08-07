В Олимпийском комитете РФ положительно оценили результаты выступления соотечественников на Олимпийских играх в Токио

В Олимпийском комитете России положительно оценили результаты выступления соотечественников на Олимпийских играх в Токио. Глава комитета Станислав Поздняков пояснил, что перед отправкой на Олимпиаду спортсменам ставили задачу улучшить показатели прошлых Игр в Рио-де-Жанейро. Тогда мы завоевали 55 медалей, из которых 19 золотых. В копилке россиян на токийской Олимпиаде уже 63 медали. Правда, золотых из них только 17.
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