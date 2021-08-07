44 президент США Барак Обама сегодня отметит свое 60-летие приемом почти на 500 гостей — несмотря на пандемию, отменять празднование Обама не стал.



Празднование по случаю для рождения 44-го президента США Барака Обамы — ему исполнилось 60 лет 4 августа, состоится на острове Мартас Винеярд у берегов Массачусетса — во времена президентства Мартас Винеярд стал летней резиденцией для Обамы, а в 2019 году Барак и Мишель Обама купили на острове имение за 12 млн долларов на 30 акрах земли — там-то вечеринка и состоится. Она будет проходить на открытом воздухе, и всех гостей попросили пройти вакцинацию. Приглашенные также должны отправить свои отрицательные результаты теста координатору в течение определенного временного окна до мероприятия. Martha's Vineyard не считается зоной «существенно высокого» риска, но Обаму уже раскритиковали за решение провести прием на 475 гостей во время нового роста числа заболеваний из-за распространения дельты — а массовое празднование дня независимости в соседнем городе Провинстаун привело к вспышке коронавируса и стало предупреждением для всей страны.

Президент США Джо Байден не сможет посетить торжество, но надеется вскоре встретится с Бараком Обамой и поприветствовать его в клубе тех, кому за 60, заявил Белый Дом. Среди приглашенных селебрити будут Опра Уинфри, Стивен Спилберг и Джордж Клуни. Вместо подарков гостей попросили сделать пожертвования в благотворительные фонды.