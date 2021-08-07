Гид Мустафа Эльвани рассказал «Эху», что в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Египтом количество гидов в турфирмах выросло в три раза.
Допуски на регулярные рейсы на курорты Египта от Росавиации получили уже 8 авиакомпаний. Однако теперь разрешение на полеты должен предоставить еще Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Египтом количество гидов в турфирмах выросло в три раза
Гид Мустафа Эльвани рассказал «Эху», что в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Египтом количество гидов в турфирмах выросло в три раза.