Гид Мустафа Эльвани рассказал «Эху», что в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Египтом количество гидов в турфирмах выросло в три раза.

Допуски на регулярные рейсы на курорты Египта от Росавиации получили уже 8 авиакомпаний. Однако теперь разрешение на полеты должен предоставить еще Оперштаб по борьбе с коронавирусом.