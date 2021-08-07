Нынешний год во Франции может оказаться худшим по производству вина с 1945 года. Причина в весенних заморозках и летней влажности, которая способствует развитию заболеваний виноградной лозы. По статистике французского Минсельхоза, производство вина в этом году снизится почти на треть к уровню прошлого года и станет даже меньше, чем в самом неудачном с точки зрения погоды за послевоенный период 2017 году. Наиболее пострадавшие сорта «Мерло» и «Шардонэ». С точки зрения территорий, больше всего пострадали регионы Бургундия, Луара и долина Роны.
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