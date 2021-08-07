США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе. По их сведениям, новые ограничительные меры обнародуют в понедельник 9 августа, ровно год спустя после президентских выборов в Белоруссии, итоги которых не признали США и Евросоюз. Санкции обсуждались в ходе недавнего визита в Вашингтон лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. О каких именно санкциях идет речь, пока неизвестно.