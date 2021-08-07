В Токио мужчина напал на пассажиров поезда и пытался поджечь вагон. По данным агентства «Киодо» 36-летний мужчина разлил в вагоне подсолнечное масло и попытался его поджечь. Его задержали спустя час в одном из магазинов, куда тот пришел и признался в содеянном продавцу. После чего тот вызвал полицию. В ответ на вопрос о мотивах нападения, мужчина сказал, что при виде счастливого человека чувствует желание убивать. В результате нападения серьезно пострадала одна женщина, еще несколько человек отделались ушибами.
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