Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. За последние сутки вода поднялась еще на 4 см и достигла отметки 450 см. В районе Комсомольска-на-Амуре подъем уровня воды еще больше – 15 см. при этом по данным метеорологов, в течение ближайших суток уровень воды существенно не изменится. В зоне паводка пока находится несколько сотен дачных участков. В ряде районов края введен режим чрезвычайной ситуации.
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