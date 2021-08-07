Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. За последние сутки вода поднялась еще на 4 см и достигла отметки 450 см. В районе Комсомольска-на-Амуре подъем уровня воды еще больше – 15 см. при этом по данным метеорологов, в течение ближайших суток уровень воды существенно не изменится. В зоне паводка пока находится несколько сотен дачных участков. В ряде районов края введен режим чрезвычайной ситуации.