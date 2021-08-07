Избыточная смертность с начала пандемии к августу превысила 630 тысяч человек – таковы результаты подсчетов интернет-издания «Медиазона» на основе данных Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой.

В июне количество смертей от ковида, по данным Росстата, выросло по сравнению с маем в полтора раза. Официальные данные по июлю будут опубликованы к началу сентября. По подсчетам американского университета Джона Хопкинса Россия вышла на 1-е место в мире по количеству смертей от ковида в расчете на 1 млн человек.