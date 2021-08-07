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09:30, 07 августа 2021

Избыточная смертность с начала пандемии к августу превысила 630 тысяч человек

Избыточная смертность с начала пандемии к августу превысила 630 тысяч человек – таковы результаты подсчетов интернет-издания «Медиазона» на основе данных Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой.
В июне количество смертей от ковида, по данным Росстата, выросло по сравнению с маем в полтора раза. Официальные данные по июлю будут опубликованы к началу сентября. По подсчетам американского университета Джона Хопкинса Россия вышла на 1-е место в мире по количеству смертей от ковида в расчете на 1 млн человек. 


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