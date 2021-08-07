Берлинский аэропорт Тегель попрощается с пассажирами на «Ужине свободы». Он перестает быть транспортным узлом.

Ужин пройдет непосредственно на летном поле, которому не суждено больше принимать самолеты со всего мира. Аэропорт закрывается, а на его месте после реконструкции появится парк инновационных технологий Урбан Тек Репаблик. Кроме того, ужин, судя по названию, станет и ответом на разобщение времен пандемии. Об этом упомянул и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, который тоже будет присутствовать. Билеты на вечер раскупили через час после начала регистрации, причем десять приглашений на четыре лица разыграли на сайте одной из местных газет, который испытал огромные нагрузки от наплыва желающих. Гостей ожидает легкий фуршет, ненавязчивое общение и концертная программа. Столы обещали расставить так, чтобы они образовали надпись. Какую именно организаторы держат в строжайшем секрете.

Несмотря на то, что угощение входит стоимость билета, гостям разрешили приносить закуски с собой.