Регулярный водный маршрут по Неве запускают в Петербурге. С сегодняшнего дня кораблики позволят горожанам перемещаться из одного района города в другой.

На пробный маршрут, который связывает основные причалы в центре Петербурга, выйдут три кораблика. Всего он состоит из шести точек. Это причалы у Летнего Сада, Кунтскамеры и Адмиралтейства, а также Арсенальная, Петровская и Мытнинская набережные. Стоимость одного отрезка — сто рублей. За то, чтобы пройти все остановки придётся заплатить семьсот. Цену билета транспортные эксперты уже называют самой главной проблемой водной маршрутки. При этом городские чиновники пока не готовы выделять бюджетное финансирование на водные пассажирские перевозки по городу. Одна из причин — опыт прошлых лет, когда в Петербурге запускали аквабусы. На них тратили порядка ста миллионов рублей в год, а спрос, по мнению чиновников, оказался минимальным.

Напомним, что в последний раз регулярный водный маршрут в Петербурге работал шесть лет назад.