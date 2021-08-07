Олимпийские игры в Токио стали одними из самых жарких в истории. Cтолбики термометров в районе японской столицы регулярно поднимаются выше 30 градусов при влажности более 70 процентов. Из-за этого многие соревнования приходится переносить на раннее утро или поздний вечер. А бег на марафонскую дистанцию (свыше 40 км) перенесли из Токио на самый северный японский остров Хоккайдо, где на несколько градусов холоднее.