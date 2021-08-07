В Белоруссии перестанут продавать устройства нагревания табака Iqos из-за санкций в отношении приближенного к Александру Лукашенко бизнесмену. Компания-производитель, Philip Morris, объявила, что не будет работать с Алексеем Олексиным после введения против него санкций Евросоюза. Компания Олексина «Энерго-Ойл» ранее указом Лукашенко получила монопольное право ввоза Iqos в Белоруссию.

