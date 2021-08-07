Российские волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро на Олимпиаде в Токио. В финале они проиграли команде из Норвегии со счетом 0:2, до этого – обыграли катарцев, немцев, чехов, мексиканцев и латвийцев.

Эта медаль стала 63-й в активе россиян на текущих играх; в неформальном общекомандном зачете мы по-прежнему находимся на 5-й строчке, уступаю Британии, Японии, США и Китаю.