Бензин в России подорожал с начала года почти на 6% — это данные Росстата. За последний месяц цены на топливо росли быстрее общего уровня инфляции, однако если сравнивать эти показатели в годовом выражении, то бензин пока дорожает медленнее.

На фоне роста цен Минэнерго обратилось в правительство с предложениями ограничить экспорт бензина. По данным источников «Интерфакса», речь идет о трехмесячном эмбарго на вывоз марок Аи-92 и Аи-95.