Суд в Петербурге снизил сроки фигурантам дела о теракте в метро в 2017-м году. Единственный, чей приговор оставили без изменения – главный обвиняемый, Аброр Азимов (ему дали пожизненное заключение). Остальные получили от 19 до 28 лет, теперь каждому эти сроки убавили на 1-2 месяца. Также суд оставил в силе штрафы от 500 до 700 тысяч рублей десятерым фигурантам.

В апреле 2017-го из-за взрыва, который устроил смертник в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, десятки были ранены.