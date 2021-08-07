Смертность от коронавируса в России в июне выросла, по данным Росстата, в полтора раза по сравнению с мае. В общей сложности с таким диагнозом скончались более 27 тысяч человек, а почти в 20 000 случаев ковид был основной причиной смерти.

Стоит отметить, что по данным оперативного штаба в июне от ковида умерли вдвое меньше людей – но даже по этим цифрам Россия вышла на первое место в мире по количеству смертей из-за коронавируса в расчете на 1 млн населения по расчетам американского университета имени Джона Хопкинса.