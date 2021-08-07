Суд в Подмосковье арестовал двоих сотрудников изолятора после побега пятерых заключенных. Работников ИВС в Истре подозревают в превышении полномочий, сообщили в СК. Побег произошел в ночь на пятницу. Скрылись четверо фигурантов дела о краже, а также Александр Мавриди, который, по версии следствия, застрелил из арбалета главу компании «Мясная империя» Владимира Маругова. За помочь в поимке Мавриди МВД объявило награду в миллион рублей.

Муниципальный депутат округа Филевский парк Вадим Коровин сомневается, что из изолятора в Истре заключенные могли сбежать самостоятельно. В интервью «Эху» он рассказал, что во время отбывания ареста в этом ИВС камеры показались ему достаточно надёжными.

Коровин также рассказал о многочисленных нарушениях в этом изоляторе, на которые он неоднократно жаловался руководству.