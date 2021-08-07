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08:01, 07 августа 2021

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область. Жителям Красноярска и Норильска Роспотребнадзор рекомендует реже выходить на улицу и не открывать окна, передает ТАСС. В Якутии сгорело более 2,5 миллионов гектаров леса и сейчас огнем охвачено больше миллиона гектара. Тушение осложняет сильный ветер.
Тем временем, президент Владимир Путин считает, что власти в условиях чрезвычайных ситуаций действуют оперативно. При этом, по его словам, некоторые проблемы остаются.

Президент также подчеркнул, что спорные вопросы по восстановлению имущества надо решать в пользу пострадавших.


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