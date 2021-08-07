Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область. Жителям Красноярска и Норильска Роспотребнадзор рекомендует реже выходить на улицу и не открывать окна, передает ТАСС. В Якутии сгорело более 2,5 миллионов гектаров леса и сейчас огнем охвачено больше миллиона гектара. Тушение осложняет сильный ветер.

Тем временем, президент Владимир Путин считает, что власти в условиях чрезвычайных ситуаций действуют оперативно. При этом, по его словам, некоторые проблемы остаются.



Президент также подчеркнул, что спорные вопросы по восстановлению имущества надо решать в пользу пострадавших.