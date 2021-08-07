Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу. Они уступили норвежцам со счетом 17:21, 18:21 и завоевали серебро. Красильников и Стояновский стали первыми российскими олимпийскими медалистами в пляжном волейболе, который входит в программу Игр с 1996 года. В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета России на пятом месте