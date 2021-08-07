В Амурской области в зоне наводнения оказались сто жилых домов и свыше тысячи земельных участков. Затопило некоторые дороги, около 20 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения, сообщили власти региона. Накануне губернатор Василия Орлов сказал, что вторая волна паводка может подтопить до 4 тысяч домов. В Хабаровском крае в ряде районов из-за наводнения введен режим ЧС.