МВД объявило награду за помощь в розыске Александра Мавриди – одного из заключенных, сбежавших из изолятора в Истре

МВД объявило награду за помощь в розыске Александра Мавриди – одного из пяти заключенных, сбежавших накануне из изолятора в подмосковной Истре. Их так и не нашли.

Пропажу пятерых заключенных в ИВС обнаружили только во время утреннего обхода – через несколько часов после побега. Тогда силовики и приступили к поискам. Однако были предположения, что к этому времени беглецы уже уехали, не исключено, что на электричке – их засекла камера на одном из домов в Истре. Сообщалось, что ищут заключенных не только в Подмосковье, но и в Москве и соседних регионах, и зона поиска может быть расширена. Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах передвижения. Сбежавшие уроженцы Молдавии, четверо подозреваются в серии краж, еще один — 50-летний Александр Мавриди обвиняется в частности в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого в СМИ называли «колбасным королем». Его застрелили из арбалета. За информацию о местонахождении Мавриди МВД объявило вознаграждение в 1 миллион рублей.

По данным источников агентств, отрабатывается версия о том, что сотрудники ИВС были в сговоре с беглецами. Двоих арестовали накануне по подозрению в превышении должностных полномочий.