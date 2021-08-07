Единый стандарт качества строительства вступает с сегодняшнего дня в силу в Подмосковье. Среди прочего там будет обговорено даже то, какие растения могут высаживать во дворах.

Отдельно в документе оговорен метраж квартир для того жилья, которое предусмотрено в рамках проекта реновации. Так, студии не могут быть меньше 28 квадратных метров, 7 из которых предназначены для кухни, а еще по 4 метра должно приходиться на санузел и коридор. Кроме того, метраж однокомнатных квартир не может быть меньше 36 квадратов.

Требования коснутся и отделки домов. Тонировать окна, использовать сайдинг и сотовый поликарбонат запретят. Обязательным станет визуальное сокрытие кондиционеров и остекление балконов и лоджий.

Очень подробно в документе обговаривается благоустройство придомовых территорий. Так, из деревьев власти отдали предпочтение лиственным и хвойным деревьям, лиственницам, каштанам, липам и яблоням. Из кустарников одобрили сирень, барбарис, можжевельник и лапчатку. А из цветов – флоксы, ирисы, хосту и лилейник.

В документе речь идет только о новостройках. Требования к метражу распространяются на те многоквартирные дома, которые предусмотрены для расселения жильцов ветхого и аварийного жилья.