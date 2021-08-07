Иркутскую область заволокло дымом от лесных пожаров в Якутии. Как сообщает МЧС, в зоне задымления более 360 населенных пунктов региона. Дымка и запах гари присутствуют и в Иркутске, передает ТАСС. Кроме того, очевидцы заметили черную пленку на воде озера Байкал у острова Ольхон. В Якутии горит больше миллиона гектаров леса, по данным МЧС, больше 2,5 миллионов гектаров было уничтожено огнем.