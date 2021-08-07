Во Франции сегодня вновь ожидаются массовые протесты из-за санитарных пропусков

По оценке местных СМИ, на улицы выйдут около 200 тысяч человек. Недавно Конституционный совет Франции одобрил новый закон. С понедельника в стране для посещения кафе и ресторанов, а также поездок на поездах и самолетах потребуется санитарный пропуск. Он подтверждает, что его обладатель либо переболел ковидом, либо привился. Закон также вводит обязательную вакцинацию медиков.